Как да изберем най-сладкия пъпеш? 6 признака издават победителя!
По кората, дръжката и аромата могат да се разпознаят важни признаци за зрялост и качество
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По кората, дръжката и аромата могат да се разпознаят важни признаци за зрялост и качество
В Древна Гърция и в Римската империя също бил много ценен
Христо Кумчев вече 30 години се занимава със земеделие
За производството на сезонните плодове ритейлърът работи с шест родни производители
Новият плод е с формата на пъпеш, но кората му няма райета
В някои случаи сочният плод може да е опасен за здравето
Две парчета от уникалния плод повдигат настроението, избавят от депресия и ни зареждат с витамин C
Хапвайте го 2 часа преди или след основното ядене Родината на пъпеша е Средна Азия. Отглеждането му в някои азиатски страни започва преди 4000 г. пр....
Една от звездите на шампиона "Манчестър С" Стеван Йоветич измисли интересна тренировка. Черногорецът, който е контузен, си пусна клипче в Инстаграм, н...