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"Сити" тренира с пъпеш

"Сити" тренира с пъпеш

Една от звездите на шампиона "Манчестър С" Стеван Йоветич измисли интересна тренировка. Черногорецът, който е контузен, си пусна клипче в Инстаграм, н...

20 декември | 22:50
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