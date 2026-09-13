Следизборен трус в БСП
Прокуратурата по петите на "Позитано", младите надигнаха глас
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Прокуратурата по петите на "Позитано", младите надигнаха глас
Това е дезинформация, част от предизборната кампания, пише в официална позиция
Чакат Корнелия Нинова за отговори, тя не се срещна с тях
Слагайте червените фланелки и елате да покажем, че не сме "червени боклуци", зове депутатът