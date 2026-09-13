Цветан Павлев е героят на пожарникарите, от чийто пример имаме нужда днес
Един 32-годишен млад мъж от Сунгурларе е героят на пожарникарите в област Бургас
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Един 32-годишен млад мъж от Сунгурларе е героят на пожарникарите в област Бургас
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Как един пожарникар задейства колегите си и полицията в необичайна за протокола акция
Ксавие Гурмелон е сред първите пристигнали на мястото на жестоката катастрофа
Самолетът на авиокомпания "Емирейтс Еърлайнс", който по-рано днес претърпя индицент и се запали при кацането си на международното летище в Дубай, отне...
Бивш пожарникар, погубил 17-годишно момче при катастрофа, получи 3 г. и 6 месеца лишаване от свобода. Трагедията се разигра в края на юли м.г. в оряхо...
Топ пожарникар на Свиленград стана заместник-областен управител на Хасково. Валентин Ангелов излезе от системата на МВР преди година, но до пенсионир...
Поредно спечелено дело на бивш служител на МВР срещу ведомството заради неполучено обезщетение. Георги Ч. работил 12 години като старши пожарникар към...
Тридневен воден ад край Дългопол прави от Валентин Николов герой, който заслужено преди дни получи наградата "Пожарникар на годината". През нощта срещ...
Благоевградски пожарникар в пенсия осъди на първа инстанция МВР да му плати полагащото му се обезщетение от 19 376 лева. На огнебореца Х.З. със запове...