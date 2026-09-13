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Пожарникарят герой

Пожарникарят герой

Тридневен воден ад край Дългопол прави от Валентин Николов герой, който заслужено преди дни получи наградата "Пожарникар на годината". През нощта срещ...

12 февруари | 7:10
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