Народът на Вазов слави българщината
Сградата, която е паметник на културата, пази истории за култови актьори
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Сградата, която е паметник на културата, пази истории за култови актьори
Интересно събитие за казанлъчани ще бъде и гостуването на Гери Турийска
Ще изпълни предварително поетите си ангажименти за участие в театрални представления
Зрителите на културните събития задължително трябва да носят маска, каза Банов
От 13 до 17 включително всички скиори и сноубордисти в Пампорово ще могат да се възползват от специалните по-ниски цени за лифтовете и различни услуги...
Благоевград ще отбележи Деня на жената и майката - 8-ми март, с концерти и театрални постановки. В понеделник от 10.30 часа в Дома за стари хора Народ...
"Нашият дом е театърът. Ние живеем в него. Неметафорично. Буквално. Веднъж стъпили в театъра, моментално го разпознаваме като мястото, което сме обита...
Община Гоце Делчев ще празнува 5 дни по повод 103-та годишнина от освобождението на града от турско робство. През 1912 г. тогавашният град Неврокоп е...
За Деня на будителите, 1 ноември, спектаклите в Народния театър "Иван Вазов" ще са на цени 5 лв. за билет. Заглавията са "На ръба", авторски спектакъл...
София. Дни на любовта в театър "Българска армия" по случай празника на влюбените Свети Валентин. Всяка двойка, която покаже чувствата си и се целуне п...
50 - 100 - 50. Това е формулата на успеха на три спектакъла на Народния театър – „Духът на поета" от Стефан Цанев, постановка на Маргарита Младенова,...
Благоевград. Театралният фестивал „ТАРА-РА-БУМБИЯ" утре пуска финалната завеса в Благоевград с 2 спектакъла. След десетдневен сценичен маратон и 32 н...
Благоевград. Интерес и бурни аплодисменти – това беше атмосферата, в която преминаха трите постановки в четвъртък на театралния фестивал „ТАРА-РА-БУМ...
Благоевград. С „Хлапачката от 13-тия етаж" започва днешната програма на театралния фестивал „ТАРА-РА-БУМБИЯ" в Благоевград. Спектакълът за тийнейджър...
София. През 2013 г. сме закупили двойно повече билети за театър в сравнение с предходната година.Това съобщи през бТВ Христо Мутафчиев, който е предсе...
София. Седмото издание на „Световен театър в София" започва в понеделник вечер с театралния концерт „Една вечер в киното" на Дойчес театър, Германия п...