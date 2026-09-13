EVN иска отделни цени за бита и малкия бизнес
Това ще премахне кръстосаното субсидиране и ще извади малките фирми на свободния пазар Две отделни цени, на които НЕК да продава електроенергията на...
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Това ще премахне кръстосаното субсидиране и ще извади малките фирми на свободния пазар Две отделни цени, на които НЕК да продава електроенергията на...
Страсбург. Европейският парламент отхвърли законодателна промяна, която би довела до ново поскъпване на тока, както и на редица стоки и услуги. Става...
София. Енергийните централи са заявили желание за покачване на тока с около 15–20%, един от тях е и АЕЦ "Козлодуй", заяви председателят на Държавната...