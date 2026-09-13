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Порочният кръг с ромите

Порочният кръг с ромите

От векове в България съществуват дълбоки устои на етническа толерантност. През различните исторически периоди по нашите земи са съжителствали много ет...

22 юни | 22:10
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