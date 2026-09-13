Кой е новият мускетар в парламента
Депутатът впечатлява с визията си
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Депутатът впечатлява с визията си
Илина Мутафчиева посочи директно "Пътя на Копринката"
След като е открил гробницата веднага се е свързал с директора на музея
Находка по време на археологическия сезон край Попово
Лидл България дава хоризонт не само на българския, но и на европейските пазари
Възрастната жена дари пенсията си на болницата в Попово като израз на благодарност
Те са доказали с работата си, а не просто на думи, каза лидерът на НФСБ
Коалиция БСП - АБВ прави интересна битката в Търговище и Попово
Тематична изложба на портрети на жени, вдъхновение и творчески подтик за художниците, от фонда на Градската художествена галерия в Разград е първата к...
Младши полицай от Попово се е самоубил в личния си автомобил тази сутрин. Това съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна. И уточниха, че 45-годиш...
34-годишен мъж, предоставил автомобила си на неправоспособната шофьорка, предизвикала катастрофата край Попово, е задържан от полицията в Търговище....
19-годишно момиче е загинало, а други две са ранени при пътен инцидент край село Светлен. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Търговище. Инци...
Поредната възрастна жена стана жертва на вихрещата се престъпност по селата. Трупът й бил намерен край село Гагово, община Попово. Това съобщиха от Об...
За четвърта поредна година жители, гости и приятели на симитлийското село Полето отбелязаха празникът на виното. Стотици се събраха на площада в селот...
Разград. Жена и двама мъже загинаха на пътя след верижна катастрофа край Попово, при която три микробуса се удариха един в друг. Инцидентът станал...
Търговище. Поповското село Априлово отново е залято от придошлите води на река Черни Лом, съобщи кметът Сергей Стоянов, цитиран от "Фокус". Селото пре...
Не позволявайте на никой да ви отнема правото на вот, да ви заплашва, че ще ви отнеме работата, ако не гласувате "правилно". Така кандидатът за евроде...
Разград. Две големи аварии във водоснабдителната система "Дунав" станаха причина Разград и Попово да минат на резервно водоподаване. Втори ден двата г...
Търговище. „България сега е с нови сили и значение в Европа. Неслучайно за 2 дни двамата кандидати за президент на ЕК от двете най-големи политически...
Разград. С тридневен траур ще почете Попово смъртта на тримата младежи, загинали в зверска катастрофа край града в понеделник. Кметът Людмил Веселино...