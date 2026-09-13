Край на черната серия! България победи Грузия
Едва 2000 зрители заеха местата си на Националния стадион "Васил Левски"
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Едва 2000 зрители заеха местата си на Националния стадион "Васил Левски"
* Социалистите копират „червените фурии“, ДПС по немски обърква сметките на другите
"Сините" с повече добри положения за гол
Братислава. Отборите на Слован (Братислава) и Лудогорец завършиха при резултат 0:0 на първото полувреме. Това е първи мач от втория предварителен кръг...