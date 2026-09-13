Спортист №1 на България с положителна допинг проба
Българският спорт е на път да се забърка в страхотна каша. Оказа се, че спортист номер 1 на България за 2015 година Габриела Петрова е взимала допинг....
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Българският спорт е на път да се забърка в страхотна каша. Оказа се, че спортист номер 1 на България за 2015 година Габриела Петрова е взимала допинг....
Една от най-титулуваните ни параолимпийки Стела Енева е дала положителна допинг проба, съобщи BGathletic.com, цитирани от Gong.bg. По случая на свето...
Една от най-ярките звезди на тениса в последното десетилетие - Мария Шарапова - разкри, че е дала положителна допинг проба. Шарапова свика извънредна...