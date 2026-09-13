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Кой открадна политиката?

Кой открадна политиката?

Политическото време тече различно от икономическото време. За един политически ден се случват милиони неща.. Очакванията от политическото време са да...

12 октомври | 14:23
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