Полфрийман осъди България, пребили го надзиратели
Станал жертва на нечовешко и унизително отношение в Софийския централен затвор, обезщетението е 5200 евро
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Станал жертва на нечовешко и унизително отношение в Софийския централен затвор, обезщетението е 5200 евро
Това съдия номер едно направи от трибуната на народното събрание
Веднага след скандалното изказване на Георги Коритаров социалната мрежа закипя от възмущение
ВКС прави втори опит да разгледа искането на главния прокурор за преразглеждане на предсрочното освобождаване на Полфрийман
Полфрийман беше освободен от затвора на 20 септември
Той е изтърпял повече от половината си наказание
Искаш аз да съжалявам, че съм оцелял – представяш ли си 15 човека да те удрят с камъни за 10 минути? Възможно ли е човек, който е несправедливо съден,...