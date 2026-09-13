Показват бита на домакинята от епохата на Възраждането
В навечерието на празника на жената 8-ми март археологическият комплекс „Калето" в Мездра показа бита на домакинята през Възраждането. Екзпозицията „Е...
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В навечерието на празника на жената 8-ми март археологическият комплекс „Калето" в Мездра показа бита на домакинята през Възраждането. Екзпозицията „Е...
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