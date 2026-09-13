Мисис България Роксана Кирилова подкрепя спорта с изложба
Снимките в нея са направени на всички достъпни за спорт места във Варна
Следете всички новини, анализи и коментари за Подкрепя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Снимките в нея са направени на всички достъпни за спорт места във Варна
Бившият гръцки финансов министър Янис Варуфакис взе участие в демонстрация в Париж срещу оспорвани текстове за реформа на трудовото законодателство, с...
Заставам твърдо зад ответните действия на нашите превозвачи на българо-гръцката граница, заяви министърът на транспорта Ивайло Московски. След заседа...
София. Социалните партньори от Съвета за тристранно сътрудничество подкрепиха актуализацията на бюджета. Синдикатите и работодателите в Тристранката с...