Всичко за Подкрепа За Орешарски

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22-ри контрапротест пред НДК

22-ри контрапротест пред НДК

София. Привържениците на кабинета „Орешарски" са на контрапротест пред НДК за 22-ри ден. Те продължават да събират подписи в подкрепа на Пламен Орешар...

17 юли | 17:56
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