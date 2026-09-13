Кукла на конци начело на контрапротеста
София. Подкрепящите правителството на Пламен Орешарски се събраха пред президентството и днес, за да поискат оставката на Росен Плевнелиев. Близо 60 к...
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София. Подкрепящите правителството на Пламен Орешарски се събраха пред президентството и днес, за да поискат оставката на Росен Плевнелиев. Близо 60 к...
София. За пореден ден контрапротестът в подкрепа на кабинета „Орешарски" е пред посолство в столицата. След като предните дни привържениците на правит...
От понеделник стартират подписка срещу Сотир Цацаров
Разград. Санитарка обикаля кабинетите в болницата в Кубрат и събира подписи в подкрепа на кабинета "Орешарски". За това алармираха пред репортери...
София. Защитници на кабинета „Орешарски" отново са пред пилоните на НДК. За пореден ден хората се събират на знаковото място, за да покажат своята под...
София. Привържениците на кабинета „Орешарски" са на контрапротест пред НДК за 22-ри ден. Те продължават да събират подписи в подкрепа на Пламен Орешар...
София. Контрапротестът в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски отново се събра в неделя по обед пред НДК. Хората обявиха първият месец от упр...
София. Не сме боклуци, не сме лош материал. Това казаха протестиращи в подкрепа на кабинета „Орешарски", които за пореден ден са около пилоните на НДК...
София. Пореден ден на протест в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски. Днес симпатизантите на кабинета отново се събраха около пилоните на НД...
Сливен. В Сливен започна подписка в защита на правителството. „В момента подписи се събират по партийните структури и в общинския съвет на БСП", каза...
София. Дванадесети ден на контрапротест в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски. И днес гражданите се събраха пред НДК, за да изразят желание...