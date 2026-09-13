Губернаторът на Добрич подкрепя „Бялата лагуна" за конкурса „Инвеститор на годината"
Областният управител на Добрич Детелина Николова подкрепи ваканционно селище „Бялата лагуна" за участие в конкурса „Инвеститор на годината", съобщиха...
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Областният управител на Добрич Детелина Николова подкрепи ваканционно селище „Бялата лагуна" за участие в конкурса „Инвеститор на годината", съобщиха...
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