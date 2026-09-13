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Смяна на караула в Сливен

Смяна на караула в Сливен

Танковото поделение в Сливен има нов командир. Полковник Любомир Вачев встъпи в длъжност и бе представен на личния състав на поделението, научи "Станд...

22 юли | 13:56
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Военен полетя от 8-ия етаж

Военен полетя от 8-ия етаж

Тодор бил със съседка в апартамента си, преди да скочи, катастрофирал Служител на секретно поделение полетя от осмия етаж на жилищен блок в Сливен. 3...

03 януари | 21:20
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