МО проверява имотите си след смърт от срутване на стена
Вчера падна стена на бивше военно поделение в Хасково и уби човек
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Вчера падна стена на бивше военно поделение в Хасково и уби човек
Вчера падна стена на бивше военно поделение в Хасково и уби човек
Огнеборци гасиха Шекер махала и Дреново Деца подпалиха военно поделение във Варна, след като влезли зад оградата да пушат. Заради пламналия огън били...
Танковото поделение в Сливен има нов командир. Полковник Любомир Вачев встъпи в длъжност и бе представен на личния състав на поделението, научи "Станд...
Закритото военно поделение в Момчилград посрещна 300 генерали, офицери, сержанти и войници, служили през годините.През почивните дни се събраха близо...
Тодор бил със съседка в апартамента си, преди да скочи, катастрофирал Служител на секретно поделение полетя от осмия етаж на жилищен блок в Сливен. 3...
"Направени са и финансови отчети, съобразно които възстановяването на инфраструктурата в района възлиза на 13.7 млн. лева. През юли същата година в МО...
Сливен. Охранител пусна 10 крадци в бившия химически батальон на някогашната Трета армия в района на местността Абланово край Сливен. Те са задържани...
Сливен. Апаши нанесоха огромни щети на секретно поделение край Сливен. Кражбата на кабели е станала миналия месец, но последиците й са сериозни, т...
Враца. Възстановеният механизиран батальон във Враца няма да бъде настанен на територията на закритото поделение 52 380. Сметките показали, че ремонт...
Враца. "Възстановяването на закритата казарма във Враца ще глътне не 6 милиона лева, както се предполагаше, а 7,3 милиона лева", съобщи депутатът Янак...