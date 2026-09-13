Всичко за Под Наем

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Атина даде 14 летища под наем

Атина даде 14 летища под наем

Лявото гръцко правителство на Сирза подписа първия си голям договор за приватизация - с германската компания Fraport, съобщи Ройтерс. Сделката е за 1,...

14 декември | 19:35
0 коментара
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Porsche вече и под наем

Porsche вече и под наем

Германският производител на спортни автомобили Porsche открива свое подразделение за коли под наем. То ще обслужва клиенти, желаещи да си наемат бърз...

02 декември | 23:35
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$5000 на ден за "Ролс" под наем

$5000 на ден за "Ролс" под наем

От 2000 до 5000 долара на ден трябва да броите, ако обичате високите скорости, лукса и сте решил да впечатлите приятелите си. Толкова е средната цена...

11 август | 19:10
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