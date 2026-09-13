Отдавате имот под наем? Ето какви данъци ви чакат
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От класически договори до Airbnb
В кои случаи ще има изключения пенсионерите да получават 369 лева от 1 октомври
"Червените" ще получат 500 000 евро
Проектът е за изграждане на 33 стоянки, всяка с по 12 велосипеда
Лука Йович може да не играе този сезон на "Бернабеу"
Халфът на Реал Мадрид ще рита под наем в Лондон
На определени места в града като паркове, начало или край на велоалеи щели да бъдат изградени пунктове тип стоянки за колела
Предприемчив българин пусна винетки под наем. Обявата в сайт за колективно пазаруване стана хит в интернет. В нея русенецът пише, че отдава стикер за...
София става като Париж и Виена. По техен тертип столицата ни ще пусне електромобили под наем, с които хората ще могат да обикалят. Това обяви кметът Й...
Алехандре Пато отлетя за Лондон и днес (сряда, б.р.) се очаква да подпише шестмесечен договор с "Челси", твърди "Глобо Еспорте". Нападателят ще бъде с...
Лявото гръцко правителство на Сирза подписа първия си голям договор за приватизация - с германската компания Fraport, съобщи Ройтерс. Сделката е за 1,...
Лондон. Родният полузащитник Симеон Славчев ще играе под наем до края на сезона в английския клуб "Болтън Уондърърс". От лятото той е част от португал...
Прекрасната къща на Пето авеню в Манхатън, която милиардерът Роман Абрамович почти купи за 75 млн. долара, се дава под наем за 80 000 долара на месец....
Германският производител на спортни автомобили Porsche открива свое подразделение за коли под наем. То ще обслужва клиенти, желаещи да си наемат бърз...
Два хотела под наем на търг с явно наддаване дава холдингът "Св. св. Константин и Елена". Търгът ще се проведе на 30 октомври. 48 000 лв. с ДДС годишн...
Пловдив. Община Пловдив е подготвила списък от 15 обекта в Стария град, които ще се отдават под наем. Предстои гласуване на предложението на следващат...
От 2000 до 5000 долара на ден трябва да броите, ако обичате високите скорости, лукса и сте решил да впечатлите приятелите си. Толкова е средната цена...
София. Животът под наем е значително по-изгоден в сравнение с покупката на имот. Това до голяма степен се предопределя от високите лихви по ипотечните...