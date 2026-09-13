Роднини на починалото дете обвиняват лекарите
Петгодишно момиченце с бронхиолит почина в търновската болница
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Петгодишно момиченце с бронхиолит почина в търновската болница
Те организираха мирен протест в Мездра
То е починало 8 дни, след като е изведено от дома си и е настанено в приемно семейство
Предстои аутопсията да изясни причините за смъртта
Имало е и спорове в лекарския кабинет дали то да бъде хоспитализирано
14-годишното момче почина на зъболекарския стол на д-р Валентин Павлов
Разград. Родителите на 8-годишното дете, което миналата седмица почина в Разград, все още не знаят точната диагноза, заради която се стигнало до фатал...
София. Почина народната певица Мария Кушлева. Новината бе съобщена от страницата на "Иде Нашенската Музика" по БНТ във Фейсбук. Изпълнителката е участ...
Шумен. Бебе на 40 дни е починало в шуменското село Никола Козлево. Това съобщиха от ОД на МВР – Шумен за "Фокус". Около 04 часа вчера 21-годишна майка...
Според майката неправилно поставени ваксини са причинили усложненията