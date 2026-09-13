Йотова връчи Почетния знак на изтъкнати дейци в областта на културата и образованието
Сред тях са легендарният композитор и музикант Митко Щерев и Александър Милушев
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Сред тях са легендарният композитор и музикант Митко Щерев и Александър Милушев
Президентът връчи Почетни знаци за заслуги в сферата на образованието и културата
Събитието бе съпроводено от концерт на дамския камерен хор „Da capo“ и смесен хор „Родина“
Отличието е за изключителния принос на Харис за развитието на приятелските връзки
Председателят на БЧК акад. Христо Григоров връчи на проф. дтн инж. Цоло Вутов - управител на Геотехмин ООД, почетен знак на Червения кръст
На връчването на отличието присъстваха всички заместници на главния прокурор
Наградата е за проявен висок професионализъм, активна работа и принос за успешното реализиране на приоритетите в областта на двустранното сътрудничест...
Радев е присъствал на премиерата на книгата на актьора "Значи съм живял. Автобиография"
Кметът Хасан Азис се радва като малко дете на класирането в Първа лига
Кметът на Кърджали Хасан Азис удостои с „Почетен знак на община Кърджали – позлатен" директорите на Българския и Аржентинския антарктически институт...
София не беше дорасла за турнир от АТР, смята тенисистът Българинът пое вина, че не играе често за националния Родният ми град мирише на вкъщи и зат...
"Ксамакс" се сети за бившия си играч, Португалия утешава близките му В часовете, в които получи последна почит и бе погребан, Трифон Иванов получи ощ...
Уостоиха посмъртно легендата Трифон Иванов с почетния знак „Венец на победителя". За това съобщи министърът на младежта и спорта Красен Кралев в лични...
Почетният председател на ДПС Ахмед Доган, художникът Светлин Русев и кметът на Бургас Димитър Николов ще бъдат удостоени с почетен знак за лидерство „...
Френският дипломат Ксавие Лапер дьо Кабан връчи почетния знак LabelFrancEducation на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов" – Благоевград. Знакът е п...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев бе отличен с почетния знак на кмета на Банско по време на церемонията за откриването на сезона в зимния...
Областният управител на Хасково Станислав Дечев връчи почетни председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и на председател...
Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП Мария Габриел получи поредно приз...
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов връчи почетния знак на областта за 100-годишния юбилей на Адвокатската колегия. Губернаторът присъс...
Двама гранични полицаи са отличени с Почетен знак на МВР III степен за безупречно и професионално изпълнение на професионалните си задължения. Със зап...