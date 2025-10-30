Диригентите Стефанка Желязкова и Емил Минев бяха отличени с Почетен знак на Кмета на Община Стара Загора

С „Почетен знак на Кмета на Община Стара Загора“ бяха наградени хоровите диригенти от НЧ „Родина-1860“ Стефанка Желязкова и Емил Минев. Церемонията, която бе съпроводена от специален хоров концерт, се състоя в Музея на религиите малко преди Деня на народните будители.

Зам.-кметът с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева връчи отличията на Стефанка Желязкова и Емил Минев и ги поздрави от името на Община Стара Загора.

„Неслучайно днес, в навечерието на 1 ноември, връчваме тези отличия в знак на голямо признание за усилията Ви и всичко, което сте направили за изкуството и културата на нашия град. Бъдете здрави!“ пожела зам.-кметът на двамата диригенти.

Стефанка Желязкова е удостоена с отличието по повод 80-годишния и юбилей и за заслуги в музикалното обучение на поколения старозагорски деца. Тя поднесе развълнувано благодарности на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, на НЧ „Родина – 1860“ и на колегите си.

„Надявам се детският хор да възкръсне и да има достойни ръководители, които да работят с децата защото тази работа ни дава много!“, сподели диригентът.

Емил Минев също отправи специални благодарности към Община Стара Загора, към колегите си и публиката за отдаденото внимание. Той бе удостоен с Почетния знак за активно присъствие в културния живот на града и за съхранение и развитие на старозагорската музикална традиция.

Награждаването бе съпроводено от концерта „Нашата песен“ сред внушителната атмосфера и акустика на Музея на религиите.

Дамски камерен хор „Da capo“ с диригент Добринка Койнова-Бирман и клавирен съпровод Петър Паликарев изпълниха песните „Бре Петрунко“, „Вечеряй Радо“, „Димянинка“, „Medley“ от Sister Act с аранжимент от Marc Huff.

Смесен хор „Родина“ се изявиха заедно с диригентите Емил Минев и Добринка Койнова-Бирман и клавирен съпровод Светлана Денева. Те изпълниха песните „Ръченица“, „Cantate Domino“, „Libera me“, „Keep your lamps“, „Родината е моето сърце“ от м. Милко Коларов.

Водещ на церемонията бе Евгения Атанасова. На събитието присъстваха още Диана Атанасова, началник-отдел „Култура“ към Община Стара Загора, Екатерина Радукова -старши експерт и Анелия Овчарова – главен експерт в същия отдел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com