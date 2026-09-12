Диригентите Стефанка Желязкова и Емил Минев бяха отличени с Почетен знак на Кмета на Община Стара Загора
Събитието бе съпроводено от концерт на дамския камерен хор „Da capo“ и смесен хор „Родина“
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Събитието бе съпроводено от концерт на дамския камерен хор „Da capo“ и смесен хор „Родина“
Почетните призове ще бъдат дадени в три кръга
Ботевград. Хлапета станаха диригенти в парка по време на дефиле на духовата музика в Ботевград. Второто издание на уникалното културно събитие старти...