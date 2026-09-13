Пълна мизерия! Ето ги условията в Пловдивските общежития
Какво казаха студенти и специалисти
Следете всички новини, анализи и коментари за Пловдивски Университет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво казаха студенти и специалисти
12 университета вдигат таксите от новата учебна година Да учиш право тази година ще бъде най-скъпо в Алма матер. Софийският университет, който с годи...
Пловдив. Пловдивската библиотека "Иван Вазов" ще подарява книги на всеки читател, който дойде във фоайето на сградата на 15 декември, съобщи БНТ. Все...
Пловдив. Пловдивският апелативен съд отмени таксата, която ЕВН събира от абонатите си, за да им възстанови елзахранването. Магистратите са категорични...
И в Китай вече знаят за технологичния център на Пловдивския университет Проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на ПУ "Паисий Хилендарски" - Проф. Козлуд...
Официален гост е вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков Пловдив. С тържествена церемония утре, 26 септември, откри...
Университетът вече има нови над 2300 студенти, записването след второ класиране е от 28 до 30 юли Пловдив. Малко над 60% от всички акредитирани места...
Най-високите минимални балове са в специалностите „Молекулярна биология" и „Медицинска биология", записването продължава от 21 до 23 юли Пловдив. Пър...
Университетът ще получи 2 млн. лева за общежитие
Академичният съвет на Пловдивския университет няма да заседава за блокадата, съобщи неговият ректор
Пловдив. "Вие имате шанса някой ден да станете министри на тази държава. Благодаря ви, че избрахте да останете в България, че избрахте да учите. Убеде...