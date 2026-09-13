Две нови Чудеса в Пловдив! Църковен музей и библейска градина
Показват на миряните одежди на митрополити и богослужебни предмети
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Показват на миряните одежди на митрополити и богослужебни предмети
Слово на Пловдивския владика
Параклисът е създаден с даренията на повече от 30 души от цялата страна
Пловдив. По иконата на Христос, намираща се на иконостаса на северния олтар в храм „Св. Богородица" в Пазарджик, не тече истинско миро. Това показва с...
Хасково. Християни и мюсюлмани от Хасковските Минерални бани, начело с кмета на общината Мюмюн Искендер, се вдигат на протест пред Пловдивската митроп...