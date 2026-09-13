Опашки отказали пловдивчани от гласуването
Искат хората, връщат се по няколко пъти, но организацията е нулева, казват очевидци
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Искат хората, връщат се по няколко пъти, но организацията е нулева, казват очевидци
Навалица пред поставеното във фоайето на общината в Пловдив демонстрационно устройство
Талантливите Георги Хаджийски ("Тракия" – Пловдив) и Мила Димитрова ("Тракия 96" – Пловдив) спечелиха третия кръг на веригата „Мтел атлетика за младеж...
Над 10 000 пловдивчани празнуват своя имен ден на Цветница. Това съобщиха от отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване" в града пред...
Академия за мениджмънт в културата ще стартира за втори път през април тази година. Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова на пресконференция...
Пловдив. "Протестиращите искат бързо подкрепление... Който има възможност да отива пред Народното събрание... Пловдив се организира да тръгне към Софи...