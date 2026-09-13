Прекратяват пълномощията на трима депутати. Причината
Това предвижда програмата на Народното събрание за първия работен ден
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Това предвижда програмата на Народното събрание за първия работен ден
София. Народното събрание прекрати пълномощията на Георги Кадиев като народен представител от ПГ на Коалиция за България. Кадиев подаде оставка от рък...
Берлин. Германският канцлер Ангела Меркел иска да нанесе промени в договора на Европейския съюз, за да се разширят пълномощията на Еврокомисията по въ...
Народният представител става консул във Франкфурт