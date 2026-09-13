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Дунав пълни коритото си

Дунав пълни коритото си

През последните дни Дунав повишава нивото си, съобщиха от пункта за измерване на водния стоеж в Ново село. Във вторник сутрин в началото на българския...

19 януари | 14:35
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