Плевнелиев върна Закона за военното разузнаване
Президентът Росен Плевнелиев върна за обсъждане в Народното събрание разпореди от Закона за военното разузнаване, който бе приет от парламента на 1 ок...
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Президентът Росен Плевнелиев върна за обсъждане в Народното събрание разпореди от Закона за военното разузнаване, който бе приет от парламента на 1 ок...
Президентът ще свика КСНС тогава, когато има наистина заплаха за националната сигурност. Това каза Екатерина Захариева, началник на кабинета на презид...
АБВ може да подкрепят ДПС за мажоритарния вот Георги Първанов прикани държавния глава на Република България Росен Плевненлиев да свика КСНС, заради е...