Градушка като яйце помля райско село (ОБНОВЕНА)
Ураганен вятър и порой унищожиха напълно градините на хората
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Ураганен вятър и порой унищожиха напълно градините на хората
Благоевград. Народният представител от Благоевградска област Кристиан Вигенин посети сатовчанското село Плетена, за да види на място свлачището и разр...
Сатовча. Свлачището на улицата в сатованското село Плетена продължава да е активно и това наложи евакуацията на хората в къщите, които са почти на ръб...
Благоевград. По най-добрия начин ще стартира учебната година в сатовчанското село Плетена. На 17-ти септември ще отвори врати новопостроеното Основно...
Благоевград. Препълнени площади в селата Сатовча и Плетена посрещнаха зам.-председателя на ПП ГЕРБ и водач на листата за Благоевградска област Цветан...