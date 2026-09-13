Всичко за Плесио

Следете всички новини, анализи и коментари за Плесио. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Любопитно Общество
Подобрете компютъра с Plesio

Подобрете компютъра с Plesio

В този брой на Стандарт ще откриете специалното издание на каталога на Плесио, посветено изцяло на ъпгрейд на компютъра ви! Читателите ще могат да ра...

24 октомври | 6:55
0 коментара
5473
Готови за училище с Plesio

Готови за училище с Plesio

В днешния брой на Стандарт ще откриете специалното издание на каталога на Плесио, посветено изцяло на подготовката за първия учебен ден! Читателите щ...

07 септември | 7:30
0 коментара
11219
Горещо лято с Plesio!

Горещо лято с Plesio!

В този брой на Стандарт ще откриете обновената втора част на специалното лятно издание на каталога на Плесио. Читателите ще могат да разгледат най-нов...

20 юли | 6:30
0 коментара
14700
Атрактивни разпродажби в Plesio

Атрактивни разпродажби в Plesio

В утрешния брой на в. Стандарт читателите ще открият специалното издание на каталога на Плесио с разпродажби. В 32 страници могат да бъдат разгледани...

16 януари | 12:44
0 коментара
6390
Plesio с празнични намаления

Plesio с празнични намаления

София. В този брой на в. "Стандарт" читателите отново могат да намерят специалното издание на каталога на Плесио. От фирмата предлагат оферти с намале...

14 ноември | 11:35
0 коментара
9407