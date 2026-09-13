Plesio празнува 10-годишен юбилей в България
В днешния брой на „Стандарт" ще откриете специалното юбилейно издание на каталога на Плесио, посветено на 10 годишнината на фирмата в България! Специа...
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В днешния брой на „Стандарт" ще откриете специалното юбилейно издание на каталога на Плесио, посветено на 10 годишнината на фирмата в България! Специа...
В този брой на Стандарт ще откриете специалното издание на каталога на Плесио, посветено изцяло на ъпгрейд на компютъра ви! Читателите ще могат да ра...
В този брой ще откриете специалното издание на каталога на Плесио, посветено на студентите! Читателите ще могат да разгледат селекция, състояща се от...
В този брой на "Стандарт" ще откриете специалното издание на каталога на Плесио, посветено на студентите. Читателите ще могат да разгледат селекция, с...
В днешния брой на Стандарт ще откриете специалното издание на каталога на Плесио, посветено изцяло на подготовката за първия учебен ден! Читателите щ...
В този брой на Стандарт ще откриете обновената втора част на специалното лятно издание на каталога на Плесио. Читателите ще могат да разгледат най-нов...
Само в днешния брой на в. Стандарт читателите ще открият специалното издание на каталога на Плесио, посветено изцяло на преносимите компютри. В 32 стр...
В утрешния брой на в. Стандарт читателите ще открият специалното издание на каталога на Плесио с разпродажби. В 32 страници могат да бъдат разгледани...
София. Тази събота в броя на в. "Стандарт" читателите ще открият специалното коледно издание на каталога на Плесио. В 32 страници от фирмата предлага...
София. В този брой на в. "Стандарт" читателите отново могат да намерят специалното издание на каталога на Плесио. От фирмата предлагат оферти с намале...
В броя на в. Стандарт тази събота можете да намерите новия каталог на фирма Плесио. Той е изцяло посветен на предложения за настолни компютри за вкъщи...