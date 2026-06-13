Страсбург с призив срещу руската пропаганда и проверки по „умните граници“ на ЕС
Пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург бе открита вчера. В дните от 8-ми до 11-ти юни евродепутатите ще заседават по важни теми и конфлик...
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Пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург бе открита вчера. В дните от 8-ми до 11-ти юни евродепутатите ще заседават по важни теми и конфлик...