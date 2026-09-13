Тънки игри за панаира! Общината "за" Гергов, кметът обжалва
В "Пълдин туринвест" община Пловдив има 25 % дял, Георги Гергов - 75 на сто
Следете всички новини, анализи и коментари за Пълдин Туринвест. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В "Пълдин туринвест" община Пловдив има 25 % дял, Георги Гергов - 75 на сто
Съветниците се събират на извънредна сесия
Свиват разходите, търсят нови форми за изложбите
София. Държавата ще продаде дела си в Международния панаир – Пловдив и очаква да получи за него най-малко 39 млн. лв., съобщи БГНЕС. Държавният дял в...