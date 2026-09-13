Селото на морските цигани плава от 1300 години. Уникална история
Тези хора никога не слизат на брега
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Тези хора никога не слизат на брега
Корабът "Белем", построен през 1896 година, напусна пристанището на Пирея за 11-дневно плаване до Марсилия
Ще има гранични проверки, ето защо
Те прекосяват Атлантическия океан с гребна лодка
Зарязали работа, продали къщата в Канада и кръстосват моретата с яхтата "Фата Моргана"
Писателят пресича с каяк Черно море от Балчик до Грузия Писателят Петър Делчев тръгна на 14 август на експедиция за самотно пресичане на Черно море с...
Клайв и Джейн живеели само със 130 лири на седмица и разменяли стоки През не толкова далечната 1998 г. британските съпрузи Клайв и Джейн Грийн тръгна...
50 тонната дървена платформа имаше 23 спирки в българския и румънски участък на реката
Добрич. В края на юни от Каварна ще потегли истински древен тракийски боен кораб и ще плава до древната Троя. Това разкри кметът на морската община Цо...