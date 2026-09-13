Гърмен става част Асоциацията на планинските общини
Благоевград. Община Гърмен трябва да стане част Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България. Това е желанието на общинското рък...
Следете всички новини, анализи и коментари за Планински Общини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Благоевград. Община Гърмен трябва да стане част Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България. Това е желанието на общинското рък...
Банско би могло да се възприеме като едно доказателство за успешен планински град, но пред всички нас стоят значителни проблеми. Проблеми, които ги им...
Банско. Банско ще е домакин на важен Европейски форум на планинските общини и региони. Събитието ще се проведе от 11 до 13 септември. В последния ден...
Брюксел. Кметове на планински общини в България бяха на посещение в Брюксел по повод четвъртата церемония на Конвента за кметовете*. В програмата на к...