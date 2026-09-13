На 11 април Астрономическата обсерватория и Планетариумът в Стара Загора отварят врати за посетители
Гостите ще имат възможност да се потопят в света на Космоса
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Гостите ще имат възможност да се потопят в света на Космоса
Тя отвори врати за посетители
Родопите са дом на два от най-важните научни обекта в България
За мен е огромна чест не само да присъствам днес, но и да съм допринесъл за възстановяването на планетариума, каза при официалното откриване кметът Жи...
Посетители те ще могат да получат знания по астрономия и физика
Причините, забавящи строителството, са свързани с намирането на подходящо място и пари
Ден на отворените врати се провежда днес в астрономическата обсерватория с планетариум "Николай Коперник" във Варна по повод 100 години от създаването...
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Хасково. Проектантите на един от най-скъпите и ултрамодерни планетариуми в Европа, този в Рим, ще работят и в Пловдив. Това са световните специалисти...
Бургас. Държавата да финансира проекта за изграждане на планетариум в Бургас със 7 млн. лв. от Фонда за развитие и растеж на регионите, поиска кметът...
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Кадрите са уловени за три часа
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