Нови разкрития за изловената в нарушение тролейджийка
Случаят стана публичен благодарение на бившия футболист Пламен Николов
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Случаят стана публичен благодарение на бившия футболист Пламен Николов
От втори опит парламентът прие волята на депутата
Всеки има право на волеизявление, каза депутатът
Отново заседава председателски съвет
Това ще позволи на президента да връчи втори и трети мандат
Най-вероятно точка първа от дневния ред на депутатите утре ще е гласуването на Пламен Николов като министър-председател.
Планът за възстановяване вероятно ще бъде отложен
Президентът отново завърта рулетката за мандати
Номинацията му за премиер не е променила нито навиците му, нито начина му на живот
Надявам се ПГ на ИТН да продължи диалога,каза президентът
Министър по ромските въпроси ще има. Антония Валентинова е
Иво Атанасов номиниран за правосъден министър
Пламен Николов от ИТН ще я връчи на президента
Продължават преговорите за кабинет
Текат срещи за подкрепа на кабинета
Който иска да я чете, може да заповяда в Народната библиотека, каза кандидат-премиерът
Започват срещите с „Изправи се БГ! Ние идваме”, „Демократична България” и БСП
Жегата изпържи партиите
Пламен Николов номиниран за премиер с решение на ПГ на ИТН
Над 90% от приоритетите ни се припокриват, заяви депутатът от БСП