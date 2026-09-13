Арест и домашен арест за хазартните комисари
Двамата са обвинени, че тенденциозно не са упражнявали контрол върху фирмите на Божков
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Двамата са обвинени, че тенденциозно не са упражнявали контрол върху фирмите на Божков
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го освободи окончателно, мястото му този път няма да се пази
Вчера бившият шеф на КПКОНПИ поиска да бъде освободен като прокурор
Той бе назначен за генерален консул на България в испанския град Валенсия
Премиерът коментира критиките на президента към управлението
Решението на Министерския съвет е било взето на закрито заседание на 9 август
Той ще работи в спецпрокуратурата
Георгиев няма вина, че е получил нотариален акт за нещо, което го няма в проекта
Георгиев подаде оставка като шеф на КПКОНПИ миналата сряда
Пламен Георгиев сподели, че е получил и заплаха за живота и в момента е с охрана
Приемането Й стана с извънредна точка в дневния ред на парламента
Причината е решението за терасата на директора на КПКОНПИ Пламен Георгиев
Разследването за конфликт на интереси е трябвало да се извърши от специалната комисия в НС
Георгиев е осигурил достъп и е съдействал на инспекторите
Наблюдавайте внимателно медиите на бизнесмени с проблеми със закона, от тях ще разберете, кой не им изнася
Номинацията на Данаил Кирилов за министър на правосъдието е лоша новина, заяви Крум Зарков
От президентството заявяват, че това е станало още в сряда
Вероятно някой погрешно е прибавил терасата в нотариалния акт на шефа на КПКОНПИ
Потвърждението е дошло от Първа инвестиционна банка
Ще разровим всичко докрай, увери Пламен Георгиев