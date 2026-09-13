Терористичната ПКК се разпусна
Слага край на военните атаки
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Слага край на военните атаки
ПКК започна въоръжената си борба срещу турската държава през 1984 г.
Прочитането на призива на Йоджалан бе следено на огромни екрани от обществеността в Югоизточна Турция
ПКК води въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г.
Поразени са 20 цели
Организация пое отговорност за бомбения взрив
Обстрелът е извършен от кюрдски бойци в Северна Сирия по граничния турски град Каркамъш
Заловена е 23-годишна сирийска гражданка
Шестима души бяха убити, а 81 други бяха ранени вчера след експлозия на централния булевард "Истиклял"
Гръцкият посланик в Анкара бе извикан в министерството на външните работи на Турция
Петима турски военнослужещи са загинали, а осем други са пострадали при бомбена атака на Работническата партия на Кюрдистан (ПКК). Нападението е извър...
Шестима турски полицаи загинаха при експлозия на автомобил. Властите подозират, че извършителите на нападението са кюрдски бойци от ПКК. Турските вл...
Двама войници са убити при нападение на екстремисти от Кюрдската работническа партия (ПКК) в Югоизточна Турция. Това съобщава hurriyetdailynews.com. И...
Оръжието на един от нападателите на летище "Ататюрк"
Турски терорист от ПКК е бил задържан в Бургас, след като е обявен за издирване от Интерпол. Алмис Микаил е бил спипан на бургаското летище на 17-ти...
Забранената в Турция Кюрдска работническа партия (ПКК) пое отговорността за смъртоносното нападение срещу полицейски участък в Югоизточна Турция, при...
Бомбените атаки са почти ежедневие в Турция. При подобен инцидент в Диарбекир (на снимката) миналата седмица загинаха най-малко трима души, а 45 бяха...
Задържани са заради постове в Туитър, единият с потребителско име "Анатоли Тодоров" За първи арести във връзка с кървавите атентати в Анкара, при кои...
Двама турски войници са загинали и други трима са ранени при предполагаемо нападение на екстремисти от Кюрдската работническа партия (ПКК) в източната...
Кюрдските бунтовници от ПКК трябва да напуснат Иракски Кюрдистан, за да се предотвратят цивилни жертви при турските въздушни удари, призова ръководств...