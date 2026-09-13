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ПКК уби петима турски военни

ПКК уби петима турски военни

Петима турски военнослужещи са загинали, а осем други са пострадали при бомбена атака на Работническата партия на Кюрдистан (ПКК). Нападението е извър...

10 август | 10:30
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