Пияна англичанка се натресе във Фолксваген
Пияна англичанка предизвика катастрофа в ямболското село Генерал Инзово. 44-годишната шофьорка на лек автомобил Хонда ударила паркиран пред дома на с...
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Пияна англичанка предизвика катастрофа в ямболското село Генерал Инзово. 44-годишната шофьорка на лек автомобил Хонда ударила паркиран пред дома на с...