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Кърваво парти в Питсбърг

Кърваво парти в Питсбърг

Въоръжени мъже са открили стрелба по време на парти в Питсбърг. Най-малко петима са убити, а други трима- ранени. Това предаде Асошиейтед прес и уточн...

10 март | 9:02
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