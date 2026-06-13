Българка почина от коронавирус в Питсбърг
Жената е била на гости на сина си, който живее в Питсбърг
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Жената е била на гости на сина си, който живее в Питсбърг
Въоръжени мъже са открили стрелба по време на парти в Питсбърг. Най-малко петима са убити, а други трима- ранени. Това предаде Асошиейтед прес и уточн...
Четирима души са ранени при стрелба в американския град Питсбърг. Местни медии съобщават, че неизвестни лица са открили стрелба. Сред пострадалите са...
Жена от американския град Питсбърг роди 6,2-килограмово бебе. То е момченце и се казва Айзък Майкъл Хол претендира да е най-голямото бебе, родено няко...