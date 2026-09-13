БСП се отчете с 20 законопроекта и 430 въпроса
БСП е задала 430 парламентарни въпросa и питания и е внесла 20 законопроекта. Това обяви председателят на БСП Корнелия Нинова на брифинг в парламента....
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БСП е задала 430 парламентарни въпросa и питания и е внесла 20 законопроекта. Това обяви председателят на БСП Корнелия Нинова на брифинг в парламента....
Министърът на финансите Владислав Горанов е бил най-питаният министър в парламента. Това сочи справка за работата на НС в периода от 1 януари до 17 де...
Депутатите излязоха в 25-дневна ваканция
София. Народните представители ще гласуват вота на недоверие към правителството на Пламен Орешарски от 11 часа в Народното събрание. Вчера той бе внес...