Унгарците на опашки за пищови
Въоръжават се още чехите и американци, струват се от безредици покрай пандемията от коронавирус
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Въоръжават се още чехите и американци, струват се от безредици покрай пандемията от коронавирус
Студенти от Индия бяха заснети как с помощта на техните родители и приятели мамят по време на изпит в индийския щат Бихар, съобщи BBC. Изпитната сеси...
Русе. Русе е на път да се сдобие с първия Музей на студентския пищов. Идеята е на преподавателката от Русенския университет гл. ас. д-р Велислава Доне...