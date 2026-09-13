Инцидент в София. Има пострадал
Пострадалата е в тежко състояние
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Пострадалата е в тежко състояние
Само за половин час над столицата са паднали 800 мълнии
София. Побеснял софиянец грабна пушката и в неделя вечер тръгна да стреля от прозореца. Съседите му изпаднаха в паника, а цялата столична полиция се в...
София. Втора жена бе намушкана на ул. "Пиротска" в нощта срещу петък. 25-годишната плевенчанка Ж.Н. била нападната от мъж с качулка, който я заплашил...
Мечтите за лесен живот в Германия и Швеция бързо гаснат, бегълците искат обратно в Турция
Преди два дни полицията прогони такъв граждански патрул от проблематичната напоследък улица „Пиротска"
София. Допълнителни камери и осветление ще бъдат монтирани в района на ул. „Пиротска" и „Цар Самуил" и около джамията „Баня башъ" във връзка със зачес...
София. Група националисти, водени от небезизвестния Боян Станков - Расате, обикаляха в района на ул. "Пиротска" снощи и светиха с фенери в лицата на ч...
Преди побоят скинарите се опитали да нахлуят в близкия пансион за бежанци
София.„София диша" ще провокира софиянци и гости на столицата с „Ветрове от цветове". Така се казва третото събитие от мултижанровия фестивал, което с...