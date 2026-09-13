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Стрелба в центъра на София

Стрелба в центъра на София

София. Побеснял софиянец грабна пушката и в неделя вечер тръгна да стреля от прозореца. Съседите му изпаднаха в паника, а цялата столична полиция се в...

15 юни | 22:10
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