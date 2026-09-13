Наш експерт със смразяващо разкритие за трагедията в Кочани
Това е било предизвестено събитие
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Това е било предизвестено събитие
Минаха 12 дни от взрива на склад за пиротехника
У нас употребата й е ограничена
Полицията предупреди, че глобите са до 3600 евро
Дни преди празника
Феновете на Андерлехт прекалиха
Изстрелвайте фойерверките само от подходящи места, където няма да представляват опасност за вас и околните!
Неправилната употреба на пиратки или фойерверки е причина за много инциденти в празничните дни...
Атанас Узунов бъзика "канарчетата" на общата пресконференция Градският сблъсък между пловдивските "Ботев" и "Локомотив" в последните години се превър...
Остават броени часове до настъпването на 2016 г. Още преди Коледа много от нас си купиха пиротехника и я изпробваха. Най-често това са тийнейджъри, ко...
Пиротехнически изделия за увеселение са иззели полицаи от пункт за продажба на вестници в Бобов дол. Общият им брой е 1880. Собственикът на обекта ги...