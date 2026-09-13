Баща ми не даваше да ставам пианист
Дъщерята на композитора Константи Илиев иска да свири с оркестър още на 12Когато се увери, че имам талант, ме подкрепи напълно, казва Мария Принц Мар...
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Дъщерята на композитора Константи Илиев иска да свири с оркестър още на 12Когато се увери, че имам талант, ме подкрепи напълно, казва Мария Принц Мар...
Събират $5000 за Десислава, за да свири в Карнеги хол
Жирона. В Окръжния съд на Жирона в испанската област Каталуния беше открит съдебен процес срещу пианистката Лайа Мартин за това, че нарушава спокойств...