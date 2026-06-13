Peugeot 208 постави рекорд по икономичност
Хечбекът Peugeot 208 постави рекорд по икономичност на дълго разстояние. Автомобилът измина 2152 км със среден разход 2 л на 100 км, като изразходва т...
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Хечбекът Peugeot 208 постави рекорд по икономичност на дълго разстояние. Автомобилът измина 2152 км със среден разход 2 л на 100 км, като изразходва т...