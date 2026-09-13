Дали сме статут на 5500 бежанци за миналата година
120 бежанци, регистрирани в лагера в Харманли, са открити във "Военна рампа" в София. В момента се организира транспорт, за да бъдат върнати обратно....
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120 бежанци, регистрирани в лагера в Харманли, са открити във "Военна рампа" в София. В момента се организира транспорт, за да бъдат върнати обратно....
Атентаторът от Ансбах не е бил радикализиран, когато е бил у нас. Това стана ясно от думите на председателя на Държавната агенция за бежанците Петя Пъ...
Първата жена вътрешен министър работи като преводач в различни компании Петя Първанова облича три пъти полицейска униформа Първата жена вътрешен мин...
Правителството назначи ген. Петя Първанова за председател на Държавната агенция за бежанците. С решение от днешното си заседание министрите одобриха П...
Служебният МВР шеф Петя Първанова е назначена на висок, съвсем нов пост в БАН - шеф на общоакадемичната администрация. Тя ще управлява финансовата, пр...
МВР и прокуратурата коват нови правила за СРС, Борисов ги подкрепи
София. Премиерът Марин Райков получи рапорт за скандала със СРС-тата от вътрешния министър Петя Първанова. От него става ясно, че за периода от 13 мар...
Министърът на вътрешните работи не е получавала официални данни от прокуратурата за пропуските на МВР при използването на СРС-та. Това каза Петя Първа...
Няма незаконни подслушвания в служебния кабинет, категорична беше Петя Първанова
София. Вътрешният министър Петя Първанова посети тайно главния прокурор Сотир Цацаров в кабинета му в Съдебната палата. След срещата, продълижила час...