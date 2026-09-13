Съдът се произнася до седмица по делото „Килърите"
Варна. Варненският апелативен съд ще се произнесе по същество на 27 февруари по делото „Килърите", което на втора инстанция започна през ноември мина...
Следете всички новини, анализи и коментари за Петър Стоянов - Сумиста. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Варна. Варненският апелативен съд ще се произнесе по същество на 27 февруари по делото „Килърите", което на втора инстанция започна през ноември мина...
Той дръпна 2 часа реч в самозащита пред Апелативния съд
Варна. Делото срещу „Килърите" във Варненския апелативен съд тръгна по същество и върви към своя финал, след като всички страни заявиха, че нямат но...