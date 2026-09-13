Конституционалист зове: Да заключат депутатите без храна и алкохол!
Хората очакват това Народно събрание не само да си избере председател
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Хората очакват това Народно събрание не само да си избере председател
Кредитите ще станат по-скъпи, а оценката на клиентите – по-консервативна
Детските храни и пелените да се облагат с 5% ДДС. С такава данъчна ставка да са и помощните средства за хора с увреждания, както и услугите за домашни...
Депутатите отхвърлиха въвеждането на 6-месечни винетки, предложени в законопроект на първо четене за промяна в Закона за пътищата. Предложението бе н...
Четирима народни представители - Валери Симеонов от ПФ, Мартин Димитров и Петър Славов от Реформаторския блок и Методи Андреев от ГЕРБ внасят питане к...
След миналогодишната номинация за "Грами" на композиторката Добринка Табакова, сега отново имаме повод за гордост. Джаз музикантът Петър Славов, който...
Мартин Димитров и Петър Славов са кандидати за депутати в листите на Реформаторския блок в София. Бившият лидер на СДС Мартин Димитров е номер 3 в 24...
Световни легенди на джаза идват у нас заради наследника на известния барабанист
На Запад в криза фирмите се преструктурират, а у нас чакат да отмине, казва Петър Славов