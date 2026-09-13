Всичко за Петър Пешев

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Пшеницата с 10% скок

Пшеницата с 10% скок

Петър Пешев, управител и брокер на ценни книжа в ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД Преобладаващо позитивна бе изминалата седмица за световните фондови паз...

17 ноември | 5:20
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