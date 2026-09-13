Шест причини за оживление на борсата
Светът е залят с евтини пари, но дефлацията чука на врататаЦените на пшеницата, царевицата, памука, захарта и кафето са на дъното Д-р Петър Пешев, Уп...
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Светът е залят с евтини пари, но дефлацията чука на врататаЦените на пшеницата, царевицата, памука, захарта и кафето са на дъното Д-р Петър Пешев, Уп...
Петър Пешев, управител и брокер на ценни книжа в ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД Преобладаващо позитивна бе изминалата седмица за световните фондови паз...
Чакат Марио Драги да събуди евроикономикатаКапиталовият пазар у нас между "осанна" и разпни го" заради КТБ Петър Пешев, управител и брокер на ценни к...
Петролът сорт Брент поевтиня с 3% за седмицатаЗагубите на борсите се ограничиха до 1-3%, а някои приключиха седмицата с леки ръстове Петър ПешевУправ...