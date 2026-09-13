Премиерът на Чехия Петър Нечас подава оставка
Прага. Премиерът на Чехия Петър Нечас подава оставка в понеделник. Той обяви решението си късно в неделя вечер и посочи, че управляващата коалиция щ...
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Прага. Премиерът на Чехия Петър Нечас подава оставка в понеделник. Той обяви решението си късно в неделя вечер и посочи, че управляващата коалиция щ...
Прага. Президентът на Чехия Милош Земан смята, че правителството на Петър Нечас трябва да подаде оставка на фона на скандала, свързан с приближени н...
Чешката полиция е обвинила седем души след вчерашните обиски, извършени в правителствени сгради и офиси на частни компании. За обвиненията информира...
Подобно на руския президент Владимир Путин чешкият премиер Петър Нечас обяви, че е подал молба за развод със съпругата си Радка. През януари десноцент...
Спука се стъклото на пилотската кабина на самолета А-319, с който чешкият премиер Петър Нечас пътуваше от Прага за Москва. Инцидентът станал, докато...