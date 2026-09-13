Всичко за Петър Нечас

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И чешкият премиер се разведе

И чешкият премиер се разведе

Подобно на руския президент Владимир Путин чешкият премиер Петър Нечас обяви, че е подал молба за развод със съпругата си Радка. През януари десноцент...

12 юни | 19:20
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